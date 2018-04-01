Bakan açıkladı: SGK'de ilk gayrimenkulü Kılıçdaroğlu satmış

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: SGK'de ilk gayrimenkulü satan Kemal Kılıçdaroğlu. Yani gayrimenkul satışı onun döneminde başlamış, belgesi var ve yönetim kurulu üyelerinin şerhine rağmen" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Geçmişten beri SGK'de gayrimenkuller hep satılmış. Çok ilginçtir, 'SGK gayrimenkul satıyor, batıyor.' diyenlerin geçmişine baktığımız zaman SGK'de ilk gayrimenkulü satan Kemal Kılıçdaroğlu. Yani gayrimenkul satışı onun döneminde başlamış, belgesi var ve yönetim kurulu üyelerinin şerhine rağmen." dedi.

Sarıeroğlu, AK Parti Polatlı İlçe Başkanlığı binasındaki konferans salonunda düzenlenen AK Parti Polatlı İlçe Danışma Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Polatlı'nın kendisi açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek partisi tarafından koordinatör olarak atandığı Polatlı'da başarılı çalışmalar yapacaklarına inandığını söyledi.

15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişimine karşı Polatlı halkının verdiği mücadele için de teşekkür eden Sarıeroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de şifalar diledi.

Türkiye'nin sınırları ötesinde kurulan tuzak ve oyunlara da işaret eden Sarıeroğlu, "Sınırlarımıza yönelik en ufak bir tehdide bundan sonra da asla tavizimiz, iznimiz, göz yummamız mümkün olamaz. Sınırlarımızın içinde de dışında da tek bir terörist kalmayıncaya kadar, bu hain örgütlerin tamamıyla ve arkasındaki o maşaları tutanlarla mücadelemiz devam edecek. Sınırlarımıza yönelik en ufak bir tehdit olduğu zaman gerekeni nasıl Zeytin Dalı Harekatı'yla yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Afrin'de kazılan çukur ve sığınaklara dikkati çekerek güvenlik güçlerinin buralarda saklanan mühimmatları tek tek çıkardığını aktaran Sarıeroğlu, "Bu operasyonlar sırasında 81 milyon vatandaşımızla tek yürek olduk. O güç, heyecan ve azimle başımızda Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan ile muzaffer olarak tamamladık." dedi.

- "Ana muhalefetin hali ortada"

Sınır ötesinde bu operasyonları sürdürürken 81 milyon vatandaş için çalışmalarını da aralıksız devam ettirdiklerini anlatan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Üçüncü çeyrekte dünyanın birinci büyüyen ülkesi olmuştuk. Bu hafta yine büyüme rakamları açıklandı, Türkiye'ye negatif hava pompalamaya çalışanlar, uluslararası kredi kuruluşları sürekli olarak o dereceleri düşürüyorlardı. Tüm uluslararası piyasalara Türkiye ile ilgili olumsuz bir mesaj vermeye çalışıyorlardı. Ana muhalefetin hali ortada. Negatif bir hava pompalamaktan başka ne söylemleri ne eylemleri var? Gerilim üzerine, olumsuzluk üzerine maalesef ki yalan yanlış eksik bilgiler üzerine kurulmuş bir dil var. Bu çok üzücü. Yine kriz senaryoları söylemler çalışılıyordu. Bunlarla ilgili tüm cevap bu hafta içerisinde verilmiş oldu. Türkiye ekonomisi emin ellerde güçlü, istikrarlı şekilde yoluna devam ediyor. Rakamlar açıklandı, yüzde 7,4 olarak yıllık büyüme oranına ulaştık."

Yatırımlar, istihdam ve refah seviyesinin artmasının da büyüme rakamlarıyla aynı oranda devam ettiğini dile getiren Sarıeroğlu, bu başarı hikayesinin işçinin alın teri, işverenin, çiftçinin, esnafın azimli çalışması,hükümetin ortaya koyduğu etkili politikalarla gerçekleştiğini belirtti.

- "Biz bu oyunlara düşmeyiz, hele ben hiç düşmem"

İŞKUR ve SGK faaliyetleri hakkında da bilgi veren Bakan Sarıeroğlu, SGK ile ilgili spekülasyonlar yapıldığını anımsattı. Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Yersiz polemiklere çekmeye çalışanlarla, bizleri başka türlü alanlara sokmaya çalışanlarla geçirecek zamanımız yok. 'SGK battı batıyor.' diye haftalardır bir sürü spekülasyon… Bu algı operasyonları anlamında çok korkunç şeylere şahitlik ediyoruz. Çıkılıyor, en alakasız örnekle kağıtlar havada sallanıyor. 'Biz atalım ortaya, bunlar uğraşsınlar, zaman kaybetsin.' diyorlar. Biz bu oyunlara düşmeyiz. Hele ben hiç düşmem."

Sarıeroğlu, SGK'nin 12 milyon emekliye bir yılda 207 milyar ödeme yaptığını ifade etti.

Vatandaşların emeklilikleriyle ilgili konulara hassasiyetle eğildiklerini vurgulayan Sarıeroğlu, bugün çiftçiler ve esnafla ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ve Bakanlar Kurulu kararına işaret etti. Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Borcu nedeniyle emekli olamayanlarla alakalı Ziraat Bankasıyla protokol imzaladık. 48 ay vadeyle ve bu çekmiş oldukları kredi taksitleri emekli maaşlarından düşürülecek şekilde bir imkan getirdik. Uyumlu prim ödemesi içinde olmuş geçmişte ama son bir yıldır bazı sıkıntılar yaşamış kişilerin sistemden çıkmamasıyla ilgili daha bugün Resmi Gazete’de uygulama usul ve esaslarımız yayımlandı. Onların da tekrardan taksitlendirilmesi, sistemden çıkmamaları için, bu duruma hiç düşmesin işverenlerimiz diye tekrardan bir taksitlendirme, yapılandırma imkanı getiren düzenlememiz yayımlanmış durumda."

- "Hepsinin altı boş, spekülasyondan ibarettir"

SGK'de gayrimenkullerin satılmasına ilişkin iddialara da değinen Sarıeroğlu, gayrimenkul satışının geçmişten beri süren bir uygulama olduğuna işaret etti. Sarıeroğlu, satışlarla ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çok ilginçtir, 'SGK gayrimenkul satıyor, batıyor.' diyenlerin geçmişine baktığımız zaman SGK'de ilk gayrimenkulü satan Kemal Kılıçdaroğlu. Yani gayrimenkul satışı onun döneminde başlamış, belgesi var ve yönetim kurulu üyelerinin şerhine rağmen. O günden bu yana bu rutindir. Hele de 2012 yılında bir düzenleme yapılmış, borçlara karşı gayrimenkul, arsa vesaire mahsuplaşma imkanı kurumumuza getirilmiş. Genelde belediyelerimizle vesaire bu konuda anlaşmamızı yapıyoruz. Elimizde çok fazla gayrimenkul var, çok fazla arsa, binalar söz konusu. Bunları da değeri üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulunun kontrolü altında firmalar aracılığıyla düzenli olarak, hiç ekstra bir artış yok, sürekli olarak ihaleler devam ediyor. Bu anlamda olağanüstü bir durum da yok."

Altı boş iddialarla karşı karşı kaldıklarını aktaran Sarıeroğlu, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun 81 milyon vatandaşımızın tamamına en iyi şekilde hizmet etme konusunda, gelecek planlarını da güçlü şekilde yapmasına imkan veren, diğer taraftan tüm kesimlerin beklenti, ihtiyaç ve talepleri konusunda da yine bunlara cevap verilebilecek nitelikte şu anda sürdürülebilir, önümüzü görebileceğimiz, planlamalarımızı yapabileceğimiz iyi bir yapısı söz konusu. Bununla ilgili ortaya atılanların hepsinin altı boş, spekülasyondan ibarettir." açıklamasında bulundu.

- "Süreç pazartesi sona erecek"

Bakan Sarıeroğlu, taşerondan kadroya geçişte de başarılı bir çalışmaya imza attıklarına dikkati çekerek "Şu anda merkezi bütçeyle düzenlemiş, kamu kurum ve kuruluşlarımızda taşeron tanımı neyse bunun dışında bıraktığımız hiç kimse yok. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Her kesimden talep gelmesini biz normal karşılıyoruz, bu kardeşlerimizin de taleplerine kulaklarımızı da tıkamış değiliz." dedi.

Sarıeroğlu, sürecin pazartesi günü nihayete ereceğini söyledi.

Daha önce taşeronda çalışan ancak eski hükümlü olmaları sebebiyle giriş imkanıyla ilgili sorun yaşayanlar için de adım attıklarını dile getiren Sarıeroğlu, "2 Nisan'dan sonra, taşeronla ilgili süreci tamamladıktan sonra 3 Nisan itibarıyla onlarla ilgili süreci de başlatmış olacağız. Bugün Resmi Gazete'de yönetmelik değişikliğimiz yayımlandı. Bunun uygulamasını, eski hükümlü kardeşlerimiz, daha önce taşeronda çalışanlarla ilgili yaşanan şu andaki hukuki karışıklık durumunu da gidermiş olacağız." dedi.

- Bakan Sarıeroğlu'ndan esnaf ziyareti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, ilçede esnaf ziyareti de gerçekleştirdi. Eti Caddesi esnafının sorunlarını dinleyen Sarıeroğlu, vatandaşlarla da sohbet etti.

Perşembe Pazarı Alanı'nı da gezen Sarıeroğlu, pazar esnafına işlerinde kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA