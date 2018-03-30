Bahis Şikesi Olayı Beşiktaş'ın Başını Yaktı

Skenderbeu 10 yıllık tarihin en ağır şike cezasını alarak kendisini yaktı, cezaya neden olan maçlar incelendiğinde Beşiktaş’a da zararı dokunduğu ortaya çıktı.

Skenderbeu takımına UEFA tarafından verilen 10 yıllık men cezasında, Beşiktaş’ı da yakından ilgilendiren bir maçın da etkili olduğu ortaya çıktı. Arnavutluk ekibinin aldığı tarihi cezayı hazırlayan UEFA raporunda, Skenderbeu’nun siyah-beyazlılarla birlikte bulunduğu Avrupa Ligi grubundaki bir maçın da etkisi oldu.

Son anda yoğun bahis hareketi



2015-16 sezonunda Beşiktaş, Skenderbeu, Lokomotiv ve Sporting aynı grupta yer alıyorlardı. Arnavut ekibinin bu grupta oynadığı iki maçta şike yaptığı raporda yer alıyor. Sporting’e 5-1 yenildikleri karşılaşmanın dışında, grubun kaderini belirleyen son hafta maçında şike yapıldığı da açık bir dille ifade edildi. Lokomotiv’e 3-0 yenildikleri son hafta maçının son iki golü son iki dakikada gelmiş, maçın son bölümlerinde yoğun bahis hareketi yoluyla şike yapıldığı zabta geçirildi.



Beşiktaş gruptan çıkabilecekti



Beşiktaş bu sonucun da etkisiyle H Grubu’nun üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa’dan elendi. Kartal son maçta Sporting’e yenilmişti, ancak Lokomotiv son maçta Skenderbeu karşısında puan kaybetse, aldığı yenilgiye rağmen Beşiktaş gruptan çıkabilme imkanına sahip olacaktı.



En ağırı sekiz yıldı



10 yıllık men cezası UEFA’nın şike nedeniyle bugüne kadar bir takıma verdiği en ağır ceza oldu. Makedonya ekibi Pobeda’ya 2009’da verilen sekiz yıl Avrupa kupalarından men cezası, düne kadar en ağır yaptırımdı. Podeba’nın cezasına gerekçe olarak Ermeni takımı Pyunik ile olan gizli anlaşmasının açığa çıkması gösterilmişti. Makedon Kulübü Başkanı ise ömür boyu futboldan men edilmişti.





Kaynak: Ajanslar