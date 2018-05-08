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08 Mayıs 2018 12:03 | Son Güncelleme: 08 Mayıs 2018 12:08

Bahçelievler'de milyonluk soygun

Bahçelievler'de kuyumcuyu kuryesinin önünü kesen gaspçılar, araçtan 1 milyon 200 bin TL'yi alarak kayıplara karıştı. Polis zanlıların yakalanması için çevre ilçelerde geniş çaplı önlemler aldı.

Bahçelievler'de milyonluk soygun

Bahçelievler'de kuyumcuyu kuryesinin önünü kesen gaspçılar, araçtan 1 milyon 200 bin TL'yi alarak kayıplara karıştı.

Polis zanlıların yakalanması için çevre ilçelerde geniş çaplı önlemler aldı.

Esenyurt istikametine doğru kaçan zanlılar, polisin dur ihtarına uymayarak havaya ateş açtı. Kaçan zanlıların yakalanması için polisin çalışması sürüyor.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: soygun


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