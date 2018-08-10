Bahçeli'den son dakika dolar talimatı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'MHP Genel Merkezi'nin hazine yardımlarından dövize bağlı olanlar varsa bozdurulsun' talimatını verdiği bildirildi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, “MHP Genel Merkezi’nin hazine yardımlarından dövize bağlı olanlar varsa bozdurulsun” talimatı verdi.

TALİMATI VERDİ

ABD Başkanı Trump’ın attığı bir tweetin arkasından aşırı düzeyde yükselen döviz kurlarından sonra bugün akşamüzeri twitterdan sert açıklamalar yapan ve bu kumpasa karşı birliktelik çağrısında bulunan MHP Lideri Bahçeli’nin yaptığı açıklamaların hemen ardından, MHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya’ya “2018 yılında alınan hazine yardımlarından dövize bağlı olanlar varsa, pazartesi gününden itibaren Türk Lirasına dönüştürülmesi” talimatını verdiği öğrenildi.

Güncel 10 Ağustos 2018 19:34 Devlet Bahçeli'den kritik dolar açıklamasıDevlet Bahçeli dolar ile ilgili açıklamasında "Bir papazı bahane ederek ekonomide terör estiriliyor, 15 Temmuz’da yarım kalan ihanetin tamamlanması kurgulanıyor" dedi.

Kaynak: Ajanslar