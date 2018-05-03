Bahçeli'den seçime dair kritik FETÖ uyarısı

MHP Lideri, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli yaptığı konuşmada adaylık için YSK'ya verilen imzalarda FETÖ'cü taraması yapılması gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündemi değerlendiren MHP Lideri, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi Cumhurbaşkanlığı adayları için toplanan imzalara dikkat çekti.

FETÖ'nün siyasi hareketinin olduğu yerde, seçmeninin de olacağını vurgulayan Devlet Bahçeli; bu seçmenlerin Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde hangi adayın etrafında toplandığının belirlenmesini istedi.

Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'na çağrıda bulunan MHP Lideri, "FETÖ darbe hareketinden bir siyasi hareket var. Siyasi hareketin olduğu yerde siyasi seçmen olur.

TARAMA YAPILABİLİR

Merak ettiğim konu şudur; AK Parti'nin Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı, FETÖ'nün seçmen ayağı üzerindeki etkisini takip etmiş midir? 100 bin kişinin içerisinde FETÖ desteğiyle, PKK desteğiyle bir aday taraması yapılırsa; FETÖ'nün siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı belirlenebilir. FETÖ hangi aday etrafında toplanacak önemli. Bunu tartışılsın diye ortaya koyuyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Ajanslar