"En ağır şekilde cezalandırılmalı"

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor...



Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Türk Polis Teşkilatı‘nın kuruluşunun 173.üncü yılını kutluyorum. Hak ettikleri mevkilere gelmeleri için üzerimize düşen ne varsa yapacağımızın sözünü veriyoruz. Ek gösterge artışından tutun da emekli polislerimize verilen 100 liralık temsil tazminatının yükseltilmesi için gerekli müracaatı derhal yapacağımızdan herkesin emin olmasını istiyorum.

ESKİŞEHİR'DE ÖLENLERDEN BİRİ ÜLKÜDAŞIMIZ



5 Nisan günü gözü dönmüş bir katil Osmangazi Üniversitesi'ni kana buladı. Karanlık şahıs ülküdaşımız Fatih Özmutlu'nun da bulunduğu 4 kişiyi katletmiştir. Öncelikle kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Üniversite hayatı tartışmalı, şahsiyet ve ahlakı sancılı, sosyal ve beşeri hayatı sakat ve alçak bir anda gündeme yerleşmiştir. Önüne gelene, kafasını taktığını, mesnetsiz iddialarla FETÖ'cü diye suçlayan cani, üniversitede korku haline gelmiştir.



EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALI

4 ailenin umut ve hayallerini söndüren şerefsiz en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Üniversite yönetiminin katil ile ilgili akıl sağlığı yerinde değildi açıklaması özrü kabahatinden büyüktür. Madem akıl sağlığı yoktu neden gerekli önlemler alınmadı. Akli dengesi yerinde olmayan birinin ihbarlarına ihtimam gösterilmesi bir bakıma suç ortaklığı değil midir? Akli dengesi olmayan, ar damarı çatlak bir şahsın ne işi vardır üniversitede? Görevden alacak basiret hangi hallerde gösterilecektir? Üniversitede ilim ve irfanın omuz üstünde olunması gerekirken, taburların omuza alınması nasıl açıklanacaktır. Bu şahsın kripto FETÖ'cü olduğu herkesin dilindedir.

KİM KİME BELGE OLMADAN FETÖ'CÜ DİYORSA...



Kim kime belge olmadan FETÖ'cü diyorsa onlarda bir kuyruk acısı, karanlık bir açık var demektir. FETÖ'cü olduğu konusunda birçok emare bulunan şahıs üniversiteye gölge düşürmüştür. Suç ve suçluya ön açanlar gizlenemeyecek kadar nettir. Sosyal medya zeminleri üzerinden ona bunu FETÖ'cü, çeteci gösteren, fitne yayan kim var ya lokması haram, ya da kripto damarı hafiyedir. Bunlar FETÖ'nün hedefleri için gizli bir faaliyet içinderdir. FETÖ'nün kökünün kurumasına destek verir gibi görünüp takoz koyan da bunlardır. Bunlara aldanmayın, kanmayın. Bu engelin kaldırılması vatan ve millet görevidir. FETÖ'nün kripto damarı son derece faal ve aktiftir. Kripto damarın tam manasında deşifresi ve imhası çok acil bir ihtiyaçtır.



Kaynak: Ajanslar