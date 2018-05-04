Bahçeli'den Muharrem İnce'nin adaylığına kritik yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili değerlendirmede bulundu. Bahçeli, "MHP'ye en yüksek husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin adayı oldu." dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, "MHP'ye husumet besleyen bir şahıs aday oldu" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için, "MHP'ye en yüksek husumeti besleyen şahıstır" dedi. Bahçeli ayrıca, "Cumhur ittifakı tek sestir, tek sözdür. Bunun dışında başka bir şeye gerek yoktur" ifadesini kullandı.

Kaynak: Ajanslar