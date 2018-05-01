Bahçeli'den MHP teşkilatına flaş ittifak genelgesi!

MHP'den il ve ilçe yöneticilerine flaş genelge: "AK Parti ile hedef birliği içindeyiz."

Erken seçim çalışmalarına hızla devam eden MHP, bugün il ve ilçe yöneticilerine bir genelge gönderdi. Genelgede "AK Parti ile hedef birliği içindeyiz" mesajı verildi. Ayrıca MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi 24 Haziran 2018 seçimlerine üzerinde çalışıp belirlediği iki ana stratejiyle katılacaktır." açıklamasını yaptı.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

“Milliyetçi Hareket Partisi 24 Haziran 2018 seçimlerine üzerinde çalışıp belirlediği iki ana stratejiyle katılacaktır. Birinci olarak, Cumhurbaşkanı seçiminde adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. İkinci stratejimiz ise Milliyetçi Hareket Partisi’nin 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinde sayısal ve siyasal ağırlık olarak çok güçlü bir şekilde temsil edilmesini mutlak anlamda tesis ve temin etmektir.

Türk milleti siyaseti çıkarlarına endeksleyen; tutarsız, ilkesiz, yetersiz, gayesiz, erdemsiz, geçimsiz siyasi tufeylilere şans tanımayacak, elbette pirim ve geçer not vermeyecektir

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni karalayan, kötüleyen, felaket çığırtkanlığı yapan siyaset ve sivil toplum kuruluşları dış kaynaklı huşunet serumu, husumet yardımı, fitne takviyesi ile ayakta kalmaya çırpınan ucube ve ucuz zihniyetlerdir. Kandil ve Pensilvanya’nın arkasına saklanarak Türkiye’yi taşlayan CHP bunlardan birisidir. İP’yi FETÖ’ye zimmetleyen, siyasi iliğini fikirsizlikle, ikbalini fenalıklarla zenginleştiren dönek ve kaçkınlar bunlardan bir diğeridir.”

Kaynak: Ajanslar