Bahçeli'den kritik İYİ Parti açıklaması! "İYİ Parti seçime...

Devlet Bahçeli, İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağı tartışmalarına ilişkin "Bunu bilemiyoruz, ilgi alanımız değil. Seçime de girsin. Başka partilerden alamaz, alırsa bizden alır. Biz de rıza gösteririz" dedi.

Seçim stratejisine ilişkin soruları yanıtlayan Bahçeli, bir taraftan Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesi için, bir taraftan da Meclis'e güçlü bir şekilde girmek için çalışacaklarını söyledi

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları;



MHP'nin geçmişten bu yana Türkiye'nin bugünkü siyasi sosyal şartları da dikkate almak kaydıyla ister zamanında ister erken bir seçim için her zaman hazırlıklı olduğunu ifade edebiliriz. Seçim stratejimiz iki esasa dayanır. Güçlü ve dengeli Meclis birincisi. İkincisi cumhurbaşkanı seçiminin eşzamanlı gerçekleşmesidir. MHP, cumhurbaşkanı seçiminde kendi partisi mensuplarından aday çıkarmamıştır. Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

MHP'nin seçim stratejisi cumhur ittifakı çerçevesinde kendi siyasi kimliğini koruyarak her ilin seçim çevresinde öngörülen sayılarla aday belirlemek suretiyle TBMM'de güçlü olabilecek bir ağırlıkta çalışmalarını sürdürecektir. Bir yanda Erdoğan'ın kazanması için gayret göstereceğiz. MHP'nin siyasi kimliğini korayan bir kadro ile TBMM'de yer almak için çaba göstereceğiz.

ORTAK MİTİNG YOK

AK Parti ile ortak miting düzenlemeyi düşünmediklerini açıklayan Bahçeli, "Her koyun kendi bacağından asılır" dedi. Bahçeli, "baskın seçim" değerlendirmeleri ile ilgili olarak da "Zamanında yapılmayan her seçim baskın seçimdir" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ SEÇİME GİRSİN

İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağı ile ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Burada biraz dikkatli olmak lazımdır. 'Seçim 15 Temmuz'da olacak' sloganı ile siyasallaşma sürecine girenler 15 Temmuz'a gerçekten inanmış olsalardı 15 Temmuz'dan 6 ay önce seçime girme yeterliliğine kavuşmuş olmaları lazımdır. Bunu bilemiyoruz, ilgi alanımız değil. Seçime de girsin. Başka partilerden alamaz, alırsa bizden alır. Biz de rıza gösteririz" diye konuştu.

Kaynak: ajanslar