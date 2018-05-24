Bahçeli'den Çakıcı ziyareti açıklaması

Devlet Bahçeli : "Erdoğan'a bir husumeti geliştirme noktasında çaba var. Netice itibarıyla gele gele şimdi ekonomiye geldiler. Aynı senaryo, hedefler farklı."

Alaattin Çakıcı'yı ziyaretine ilişkin konuşan Bahçeli, "Çakıcı benim ülküdaşım, Demirtaş kadar suçlu değil. Vatan için verdiği mücadeleyi devlette bilir." dedi.



''Aynı senaryo, hedefler farklı ''



"Erdoğan'a bir husumeti geliştirme noktasında çaba var. Netice itibarıyla gele gele şimdi ekonomiye geldiler. Aynı senaryo, hedefler farklı.Türkiye'ye gelecek birtakım sermaye hareketlerini durdurup geciktirmek gibi oyunlarla bir siyaseti neticelendireceklerini zannediyorlarsa, o kimseye yar olmuyor.

Erdoğan birinci turda alır ve alması da gerekir. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi önemli bir sistem olarak kamuoyuna mal edilmiş, anayasal zemine oturtulmuş, halk oylaması ile halkın desteğini almış ve şimdi de uygulama aşamasına gelmiştir. Bu sistemi geri vitese takmak doğru değildir.

Af konusuna değinen Bahçeli, "Cumhurbaşkanındaki yetki bende olsa kullanırdım" diye konuştu.

Kaynak: Ajanslar