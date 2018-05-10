Bahçeli sert konuştu! "15'liler olayı demokrasinin soysuzlaşmasıdır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye geri dönmesi için, "Karşımızda demokrasi kahramanları değil, demokrasinin katilleri vardır" diyerek sert konuştu.

24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekiliseçimlerine 1,5 aydan az bir zaman kala Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçelidaha meydanlara inmedi ama Twitter hesabından dozajı yüksek mesajlar vermeye devam ediyor.

Bahçeli, geçtiğimiz günlerde CHP'den İyi Parti'ye geçen ve bugün geri dönen 15 vekili hedef alıp, sert paylaşımlar yaptı.

"ZİNCİRLENMİŞ KÖLELER GİBİ"

MHP Lideri şunları söyledi: "Siyaset elbette millete hizmetin demokratik vasıtasıdır. Ancak siyaset ahlaklı yapılmalı, adam gibi gerçekleştirilmeli, siyasetçiler ise hile ve hülleye tevessül ve tenezzül etmemelidir. Bu açıdan, CHP ve İP Türk siyasetinin yüz karası mevkiine çoktan çıkmışlardır. Gözyaşlarıyla,boynu bükük şekilde,adeta pazarda alıcısını bekleyen zincirlenmiş köleler gibi 22 Nisan’da İP’e zorla geçirilen 15 CHP Milletvekili,18 gün sonra kendi mahallelerine dönmüşlerdir.Karşımızda demokrasi kahramanları değil,demokrasinin katilleri vardır ve alayı lekelidir.

Bu arkadaşlar görevlerini tamamlamışlar! Demokrasinin önüne çıkarılan engellerin aşılmasında sorumluluk üstlenmişler! 24 Haziran’da eşit ve adil bir seçimin önünü açmışlar! Sevsinler sizin demokrasi anlayışınızı! Yere batsın sizin kiralık siyasi açmaz ve anlayışınız! 15’liler olayı demokrasinin soysuzlaşması, milli iradenin inkarıdır. Meşrutiyet Meclislerinde bile yaşanmamış, siyasi tarihimizin hiçbir döneminde görülmemiş erdemsizlik ve ilkesizlik CHP ile İP arasında geçen karanlık 18 gün içinde sahnelenmiştir. Tek kelimeyle yazıklar olsun."

ALLAH'IN İZNİYLE

"Pensilvanya ile Kandil arasına sıkışmış siyaset bezirganlarına Türk milleti gereğini yapacak, günlerini gösterecek, beklenen ve hak ettikleri dersi Allah'ın izniyle verecektir. Cumhur İttifakı, zillet ittifakını boşa çıkaracak, sandıkta önüne katıp, kaçtıkları yere kadar kovalayacaktır."

Kaynak: Ajanslar