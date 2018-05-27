Bahçeli Kızılcahamam'ı ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sultan Sencer Gençlik Köyü'ne gitti, burada önce Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti ardından Issık Gölü adını verdiği göl kenarında yürüdü.

MHP lideri Devlet Bahçeli, dün partisinin seçim beyannamesini açıkladı ve aday tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.

ÜLKÜCÜ ŞEHİTLER ANITINI ZİYARET ETTİ

Bahçeli, 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü vesilesiyle bugün de Kızılcahamam'a geldi. Burada bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden Bahçeli, beraberindeki heyetle anıta karanfil bıraktı.

Burada açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Hürmetle andığımız ülkücü şehitlerimiz yaşadıkları çağa fedakarlıklarıyla nüfuz etmiş, cesaretleriyle yön vermiş, ülküleriyle anlam katmışlardır. Her biri gönül, erdem, ahlak ve fikir zirvesidir. Onlar ki zalimlere ve zehirli emellere meydan okumuş, milli ve manevi haklarımızın öğütülmesine karşı çıkmışlardır." dedi.

"ALLAHIN VERDİĞİNDEN PARA ALINMAZ"

Bahçeli, Kızılcahamam'a yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Sultan Sencer Gençlik Köyü'nü de ziyaret etti. Görevlendirdiği bir komisyon tarafından kiralanan alan hakkında basın mensuplarına bilgi veren Bahçeli, "Köy gençlerinin tatil yapabilecekleri bir alan olacak. Üzerinde çalışmalar, planlar yapılıyor. Burada üç büyük gölet bulunuyor. Hafta sonlarında Ankara'dan gelip vakit geçirebilecekler." diye konuştu.

Bahçeli, girişin ücretli olup olmayacağına ilişkin soruya, "Burası Allah'ın bir nimeti, Allah'ın verdiğinden para alınmaz." karşılığını verdi.

"ADINI ISSIK GÖLÜ KOYDUM"

Kısa bir sohbetin ardından Bahçeli ve beraberindeki parti yetkilileri göletleri gezdi. Bahçeli'nin her zamanki gibi elinden düşürmediği tespihi de fotoğraf karelerine yansıdı. Bahçeli, gezinti sırasında göletlerden birine "Issık" ismini verdiğini kaydetti.

Bahçeli, gezi sırasında partililer, basın mensuplarıyla ve jandarma ekipleriyle fotoğraf çektirdi. Alandan ayrılan Bahçeli, seçimden sonra burada basın mensuplarına yayla mangalı yapma sözü verdi.

Kaynak: Ajanslar