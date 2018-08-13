Bahçeli İYİ Parti'li vekili partisine davet etti

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'ı partilerine davet etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'ı partilerine davet etti.

MHP Lideri Bahçeli şunları söyledi;

“İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hayati Arkaz el öpme hadisesinden sonra sistemli bir şekilde saldırılara maruz kalmış ve dışlanmıştır. En son olarak da İP’in 2. Olağanüstü kurultayında GİK listesinin dışında bırakılmıştır. Değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz ve benzeri durumdaki arkadaşlarımızı yakından takip ediyoruz. MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz’ı partimize davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgi ve taktirine sunarız.”

HAYATİ ARKAZ KİMDİR?

Hayati Arkaz, MHP liderinin elini öptüğü için uzun süre tartışma konusu olmuştu.

Doğum Yeri : Sivas/ Türkiye

Doğum Tarihi : 25.3.1957 -

Hayati Arkaz

25 Mart 1957 - Sivas Doğumlu olan Dr. Hayati Arkaz İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

Dr.Hayati Arkaz, Anadolu Hastaneleri ve Silivri Medikal Park Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanlığını yapıyor.

27. dönem İYİ Parti İstanbul milletvekili adayıdır.

Kaynak: Ajanslar