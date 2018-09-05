Bahçeli: Af talebinin sonuna kadar arkasındayız

MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Başkanlık Divanı'nda yerel seçimde ittifak ve af konusundaki tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli, yerel seçimde ittifaka kapı aralayan çıkışına ilişkin olarak "İstanbul, Ankara ve İzmir şer ittifakına geçerse, sistem tartışmaya açılır." dedi ve şöyle konuştu:

''PAZARLIK KONUSU YAPMAYIZ''

"Ülkenin geleceğine yönelik hassasiyetlerimizi pazarlık konusu yapmayız. İstanbul, Ankara ve İzmir'in şer ittifakının eline geçmesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir. Kayyum yönetimindeki belediyelerin de PKK'nın siyasi uzantılarında kalması uluslararası arenada sıkıntılı bir mesaj ve görüntü oluşturur." dedi.

'SEÇİM ZAMANINDA YAPILMALI'



Önder Yılmaz'ın Milliyet'teki haberine göre, bu konuda AK Parti'nin tutumunun belirleyici olacağını vurgulayan Bahçeli, ekonomik krize rağmen seçimin zamanında yapılması gerektiğini kaydetti.

''AF TALEBİNİN SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ''



Bahçeli, AK Partililerin "Gündemimizde yok" dediği af teklifine ilişkin olarak da "Sonuna kadar arkasındayız." değerlendirmesini yaptı.

"GENEL AF DEĞİL, İNFAZ SÜRELERİNDE DEĞİŞİKLİK"



Çalışmaların olgunlaştığını ve Meclis açıldığında yasa teklifi olarak sunulacağını belirten Bahçeli, diğer partilerle de konunun paylaşılabileceğini ifade etti. Af teklifinin 'genel af' değil, infaz sürelerinde değişiklik içerdiğini, genel af gibi algılanmasının doğru olmayacağını kaydeden Bahçeli, "Meclis nasıl karar verirse… Nihayetinde 50 milletvekilimiz var. Toplumsal beklenti ve ihtiyaç oluştu. Bunu dikkate almak lazım"diye konuştu.

Kaynak: Ajanslar