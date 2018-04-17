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17 Nisan 2018 13:06 | Son Güncelleme: 17 Nisan 2018 13:36

Bahçeli, Adalet Bakanı Gül ile görüştü

Seçimin erkene alınması çağrısını yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Gül ile görüştü.

Bahçeli, Adalet Bakanı Gül ile görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında "Bu şartlarda Türkiye'nin 3 Kasım 2019'u beklemesi mümkün değildir. 3 Kasım 2019'a kadar ulaşmak her dakika zorlaşmaktadır. Teklifimiz şudur; 26 Ağustos 2018 Pazar günü Türk milletinin sandığa gidip Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde düşmanlara gereken dersi vermesi en makul en mantıklı yoldur" demişti. Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından AK Parti ile ilk temas biraz önce gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile MHP lideri, Bahçeli'nin makam odasında görüşme yaptı. Görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü.  


BAHÇELİ: TEKLİFİ YAPTIK

Görüşme sonrası Bahçeli, "Teklifi yaptık karar AK Parti'nindir" ifadelerini kullandı. 

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısı öncesinde MHP lideri Bahçeli ile yarın görüşeceklerini açıklamıştı.

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