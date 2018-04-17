Bahçeli, Adalet Bakanı Gül ile görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında "Bu şartlarda Türkiye'nin 3 Kasım 2019'u beklemesi mümkün değildir. 3 Kasım 2019'a kadar ulaşmak her dakika zorlaşmaktadır. Teklifimiz şudur; 26 Ağustos 2018 Pazar günü Türk milletinin sandığa gidip Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde düşmanlara gereken dersi vermesi en makul en mantıklı yoldur" demişti. Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından AK Parti ile ilk temas biraz önce gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile MHP lideri, Bahçeli'nin makam odasında görüşme yaptı. Görüşme yaklaşık 2

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