Bahçeli, Adalet Bakanı Gül ile görüştü

Görüşme sonrası Bahçeli, "Teklifi yaptık karar AK Parti'nindir" ifadelerini kullandı.
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Erken seçim çağrısına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den ilk yorum Zeybekci, gazetecilerin erken seçime gidilmesi halinde ekonominin nasıl etkileneceğinin sorulması... Güncel
Kaymakamlıkta saldırı alarmı! Büyükçekmece Kaymakamlığı polise gelen 'saldırı' ihbarı üzerine boşaltıldı. Güncel
Erdoğan ve Bahçeli yarın görüşecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim çağrısı yapan Devlet Bahçeli ile görüşecek. Güncel
Chp'den erken seçim çağrısına ''hodri meydan'' CHP Genel Başkan Yardımcısı, partisinin erken seçime hazır olduğunu belirterek "Hodri meydan''... Güncel