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02 Ağustos 2018 15:18 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2018 15:26

Bahçede ölü bulundu

Rize'de, bacağından tabanca ile vurulan Hasan Öksüz (75), bahçede ölü bulundu.Olayın şüphelisi olarak A.Ö. (38) ise aranıyor.

Bahçede ölü bulundu

Olay, Yeşildere köyünde meydana geldi. Hasan Öksüz'ün bahçede hareketsiz halde yattığını gören yakınları, jandarma ekiplerine haberverdi. Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın bacağından vurulmuş halde ölü olduğunu belirledi. Çevrede yapılan aramada 1 adet 9 milimetre çapında boş kovan bulundu. Olayla ilgili şüpheli A.Ö., aranıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: ajanslar

Etiketler: RizrYaşlı adam


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