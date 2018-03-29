Bahar yorgunluğuna karşı öneriler

Enerjiniz gün içerisinde kısa sürede tükenirse bu belirtiler altında ciddi başka bir hastalık yatmıyorsa bahar yorgunluğuna işaret eder.

Sabahları yataktan kalkmakta zorlanır, uykunuzu alamadığınızı hissederseniz. Kas ve eklemleriniz ağrır, daha önce yaptığınız günlük aktiviteleri yaparken çabuk yorulursanız. Enerjiniz gün içerisinde kısa sürede tükenirse bu belirtiler altında ciddi başka bir hastalık yatmıyorsa bahar yorgunluğuna işaret eder. Son yıllarda sıklığı giderek artan ve artık hastalık olarak nitelenen bahar yorgunluğu sendromu önlem alınmadığı takdirde kronik yorgunluk sendromuna dönüşebilir. Bahar yorgunluğundan kurtulmaksa sanıldığı gibi zor değil. İşte hayatınızı düzene sokacak ve sizi bahar yorgunluğundan kurtaracak öneriler.





Düzenli beslenin

Mevsim meyveleri ve sebzelerini tüketmeye gayret edin. Bedenimizin ihtiyacı olan vitamin ve mineraller her mevsimde farklılık gösterip; en doğrusu doğal ve mevsiminde yetişen besinleri tüketmektir. Sabah yapılan iyi bir kahvaltı gün içinde ihtiyacımız olan enerjiyi bize sağlar. Gün içinde enerjinizin tükendiğini hissettiğinizde avuç içi kadar kabuklu kuruyemişler, incir gibi enerji deposu olan kurutulmuş meyveleri çantanızda bulundurmanızda fayda var. Önümüzdeki yaza formda girmek amacıyla aç kalarak metabolizma hızınızı azaltmanız, yorgunluğunuzu arttıracağı için diyetisyen kontrolünde öğün atlamadan, aç kalmayacak şekilde beslenme alışkanlığı geliştirmelisiniz.Unutmayınız ki aç kalarak zayıflanamaz. Aç kaldığınız takdirde günlük aldığınız kalori miktarı kadar metabolizmanız da kendini düşürerek yorgunluğa sebep olur. Aynı zamanda kilo verme hızınızı da azaltmış olursunuz.





Vitamini doğal yollardan alın

Bahar yorgunluğu ile insanlar vitamine sarılıp kendilerini zinde tutmaya çalışır. Bilinmeli ki vitaminlerin eksikliği gibi fazlalığı da toksik etkiler yapar. Bu bağlamda doktor kontrolünde eksik görüldüğü tetkiklerle sabitlenirse vitamin desteğinde bulunmak doğru olur. Baharda artan vitamin ihtiyacımızı doğal yollarla karşılamaksa en doğru seçimdir. B ve C vitaminleri tahıl, sebze ve meyvelerde; potasyum üzüm, kayısı, pekmez, domates ve patateste bol miktarda bulunur.





Yürüyüş ve egzersiz yapın

Her gün 40 dakika veya haftada 4 gün birer saat yürüyüş yaparak metabolizmanızı hızlandırarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Bu kadar yürüyüşe ayıracak vakit bulamamanız durumunda her sabah aç karnına 5 dakika açık havada yürüyüş yapmak bile yeterli. Düzenli egzersizle metabolizma hızlanır ve vücudunuz daha fazla enerji oluşturur. Özellikle kendinizi yormayacak şekilde aerobik, koşu, bisiklet, yüzme, dans gibi egzersizler tercih edilmelidir.

Su için

Havaların ısındığı bu günlerde metabolizmanızı hızlandırmak ve vücudunuzun ihtiyacı olan suyu karşılamak için günde 2,5-3 litre su için. İhtiyacınız olan suyu bir seferde değil de gün içine yayarak içmeye özen gösterin.





Düzenli uyuyun

Vücudumuzdaki iç saatimiz gündüz uyanık kalmaya, gece uyumaya ayarlanmıştır. Gece geç saatlere kadar uyanık kalarak biyolojik ritminizi bozmamaya; ihtiyacınız olan enerjiyi depolamaya özen gösterin. Günlük 5-8 saatlik uyku vücut için yeterli kabul edilir.

Sosyalleşin

Sevdiğiniz filmi seyrederek, sevdiğiniz yazarları okuyarak, tiyatro ve konsere giderek mutluluk hormonları olan dopamin ve seratonini daha fazla salgılattırabilirsiniz. Böylece yorgunluğunluzun dindiğini görebilirsiniz.

Alkolden kaçının

Alkol kullanıyorsanız, daha az alkol ihtiva eden içecekler tercih edilmeli ve 1-2 kadehten fazla tüketilmemelidir.Yorgunluktan kurtulmak amacıyla alkole sarılmak yorgunluğunuzun daha da artmasına sebep olur.





Tatile çıkın

Günlük hayatınızın yorucu ve yoğun temposuna rağmen kısa süreli de olsa tatili ihmal etmeyin. Bu kısa süreli tatillerde tüm iş yükünüzü, sıkıntıları geride bırakarak hem zihinsel hem de bedensel açıdan dinlenmeye dikkat edin.

Doktor kontrolü

Tüm bu önlemlere rağmen yorgunluğunuz dinmezse kronik yorgunluk nedenlerinin araştırılması amacıyla doktorunuza gidip muayene ve gerekirse tetkik edilmeniz gerekir.

Kaynak: ajanslar