Bahar Doğrul kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Öz amcası tarafından taciz edilen Bahar Doğrul kimdir? Bahar Doğrul Nereli ve kaç yaşında sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Manisa'da öz amcası tarafından tacize uğradığını iddia eden Bahar Doğrul isimli genç kızın sosyal medyadan yakarışları en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. 18 yaşındaki Bahar Doğrul sosyal medya hesabından yayınlandığı videoyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Bu olayın ardından insanlar Bahar Doğrul kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Bahar Doğrul kaç yaşında ve Bahar Doğrul nereli sorularının yanıtlarını sizler için araştırdık. İşte merak edilen tüm detaylar...

BAHAR DOĞRUL KİMDİR?

Manisa'da öz amcasının tacizine uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Bahar Doğrul isimli genç kızın sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı. Doğrul, sosyal medyadan yayınladığı videoyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek yardım istedi. Görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ve izlendi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI



Sosyal medya, dün akşam saatlerinde Bahar Doğrul adında genç bir kızın paylaştığı video ile sarsıldı. Manisa'da yaşadığı öğrenilen Bahar, çektiği görüntülerde öz amcası tarafından taciz edildiğini iddia etti.

"ÖZGECAN GİBİ LEYLA GİBİ OLDUKTAN SONRA MI SESİMİ DUYACAKLAR?"



Gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlatan genç kız, yetkililerden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isterken, geçmişte yaşanan Özgecan ve Leyla vakalarını da hatırlattı. Bahar Doğrul'un yakarışı, özellikle Twitter'da gündem oldu.

İŞTE BAHAR DOĞRUL'UN AÇIKLAMALARI



“Ben Bahar Doğrul 18 yaşındayım, öz amcam tarafından defalarca tacize uğradım. Adaletin yerini bulmasını istiyorum, sesimi duyuramıyorum. Özgecan gibi Leyla gibi olduktan sonra mı sesimizi duyacaklar? Benim gibi nice kızlar var korkuyorlar anlatamıyorlar. Sayın cumhurbaşkanıma sesleniyorum kendisiyle görüşmek istiyorum ne olur yardım etsinler. Kas erimesi hastasıyım eriyorum dayanamıyorum” dedi.

SEDA SAYAN'IN STÜDYOSUNA KONUK OLMUŞTU



Bahar Doğrul, geçtiğimiz Mayıs ayında Seda Sayan'la programına katılmış, amcasının, kendi mal varlıklarına el koymaya çalıştığını belirtmişti. Amcası tarafından dövüldüklerini ve aç bırakıldıklarını da iddia eden Bahar'ın söyledikleri, köyün muhtarı olan amcasının en yakın arkadaşı tarafından yalanlanmıştı.