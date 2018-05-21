Son Dakika!
21 Mayıs 2018 16:47 | Son Güncelleme: 21 Mayıs 2018 16:49

Bağımsız Türkiye Partisi seçime katılmama kararı aldı!

Bağımsız Türkiye Partisi 24 Haziran'da yapılacak seçimlere katılmama kararı aldı.

Bağımsız Türkiye Partisi seçime katılmama kararı aldı!

detaylar geliyor...


Kaynak: ajanslar

Etiketler: BTP


0Yorum Yap