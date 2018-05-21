Bağımsız Türkiye Partisi seçime katılmama kararı aldı!
Bağımsız Türkiye Partisi 24 Haziran'da yapılacak seçimlere katılmama kararı aldı.
detaylar geliyor...
Kaynak: ajanslar
detaylar geliyor...
Kaynak: ajanslar
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