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24 Mayıs 2018 02:59 | Son Güncelleme: 24 Mayıs 2018 03:00

Bağdat'ta intihar saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen intihar saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Bağdat'ta intihar saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Irak güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat'ın kuzeyindeki eş-Şule bölgesindeki bir parkta intihar saldırısı meydana geldi.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI
Irak güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlatırken, cenazeler ve yaralılar yakın çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Saldırıda 8 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi de yaralandı.


Kaynak: AA

Etiketler: Bağdat


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