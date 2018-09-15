Bağcılar'da feci kaza: Halk otobüsü 5 katlı binaya girdi

Bağcılar'da iddiaya göre gaz pedalı takılan bir otobüs, 5 katlı binaya çarptı. Olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi Şehit Hidayet Yılmaz Sokak üzerinde seyir halindeki bir Özel Halk Otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak çıktı.

YARALILAR VAR

Önce kaldırımdaki bir yayaya çarpan otobüs daha sonra bir dükkana girdi.

Otobüs şoförü ile kazada 4 kişi yaralandı.

Otobüsün gaz pedalının katıldığı belirtildi.

Kaynak: Ajanslar