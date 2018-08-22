Bagajda koyun taşıdı: Nefes alması için farı söktü!

Adana'da, bir sürücü otomobilin bagajında kurbanlık taşıdı. Bu kurbanlık koyunun nefes alması için arka stop farını söktü.

Adana'da 01 KC 330 plakalı aracın sürücüsü otomobilin bagajında taşıdığı kurbanlık koyunun nefes alması için aracın arka stop farını söktü. Koyun, hareket halindeki aracın bagajında nefes almak için başını far bölümünden dışarı çıkardı.

ŞAŞKINLIK YAŞANDI

Trafikte seyreden diğer araç sürücüleri, koyunu görünce şaşkınlık yaşadı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülenerek sosyal medyadan paylaşıldı.

Kaynak: Ajanslar