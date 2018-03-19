BAE'den küstah Türkiye açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed al Nahyan Türkiye karşıtı açıklamalarını sürdürüyor. Al Nahyan, Türkiye, İran ve İsrail'in bölge için tehlike arz ettiğini öne sürdü.

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şukru ile Dubai'de görüşen BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed al Nahyan, geçmişte yaptığı Türkiye karşıtı açıklamalarının bir benzerini yineledi.

Zayed, Türkiye, İran ve İsrail'in bölgede agresif tutum sergileyerek Arap ülkeleri için bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Al-Nahyan, daha önce Türkiye ve İran'ın Suriye devletinin egemenliğini azaltmaya çalıştığını ve bu iki ülkenin Suriye'den elini çekmesi gerektiğini söylemişti.

Kaynak: ajanslar