Babel'dan gönderme: "Harika bir maç oynadık"

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Babel, sahaya çıkmadıkları Fenerbahçe maçı için, "Harika bir maç oynadık" diye tweet atarak gönderme yaptı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, yaşanan olayların ardından yarıda kalmıştı.

Tatil edilen maç sonrası toplantı kararı alan TFF, mücadelenin kaldığı yerden devam edeceğini açıklamıştı.

HARİKA BİR MAÇ OYNADIK

Açıklanan bu kararın ardından maça çıkmayacağını açıklayan Beşiktaş'ta maç günü ilk tepki Babel'den geldi.

Sahaya çıkmadıkları Fenerbahçe maçı hakkında "Harika bir maç oynadık" şeklinde bir tweet atan Hollandalı futbolcu, sarı-lacivertlilere gönderme yaptı.

Babel bir süre sonra paylaşımı sildi.

Kaynak: Ajanslar