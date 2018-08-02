Babasının para istemesi transferi iptal etti

Galatasaray'ın daha önce anlaşma sağladığı Sakaryaspor'un genç file bekçisi Emircan Seçgin'in transferinde beklenmedik gelişme yaşandı.

Sarı kırmızılılar, Emircan'ın transferini babasının 250 bin TL imza parası istemesinden dolayı askıya aldı.

''SANIRIM BABASI İYİ BİR FUTBOLCU OLMASINI İSTEMİYOR''

Radyospor'a konuşan Sakaryaspor Başkanı Cevat Ekşi, "Emircan Seçgin'inGalatasaray'a transferi şu anda askıya alındı. Bunun sebebi ise; Emircan'ın babasının istekleri. İddialar gerçeği yansıyor. Ben Emircan ve babası ile görüşeceğim. Bu transferi sonuçlandıracağız. Ben, Emircan'ın iyi bir futbolcu olmasını çok istiyorum. Sanırım babası oğlunun iyi futbolcu olmasını istemiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ajanslar