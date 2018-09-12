Babasına bomba yollayan gencin mahkeme kararı açıklandı!

Gerekçeli kararda sanık Alican Kurdaş'ın babasının verdiği parayı yeterli bulmadığı bu durumu babasına anlatarak bazı taleplerde bulunduğu, babasının da bu talepleri kabul etmediği belirtildi.

Gerekçeli kararda sanık Alican Kurdaş'ın babasının verdiği parayı yeterli bulmadığı bu durumu babasına anlatarak bazı taleplerde bulunduğu, babasının da bu talepleri kabul etmediği belirtildi. Kararda Kurdaş'ın "Miras yolu ile elde edeceği ekonomik değeri elde edebilmek için babasını öldürmeye karar verdiği" belirtildi.

Sanığın bu nedenle hazırladığı bomba düzeneğini kendi imkanları ile evde yaptığı kaydedilen gerekçeli kararda, bombayı taksici ile yollamaya çalıştığı ancak taksicinin kabul etmemesi ile kendisinin götürdüğü, tanınmamak için kask taktığı, babasına gelen bir hediyeymiş gibi teslim edilmek üzere görevlilere verdiği, görevlilerin de paketi incelemeden sekreter Sevgi Özcan'a verdiği, Özcan'ın da Osman Kurdaş'a ilettiği belirtildi.

KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRİP ŞİRKETE GERİ GELİNCE PATLAMA MEYDANA GELDİ



Gerekçeli kararda, sanığın olaydan sonra evine gidip kıyafetlerini değiştirerek geri döndüğü, güvenlikle konuştuğu sırada da patlamanın meydana geldiği, amacının patlamayı görmek ve üzerindeki şüpheleri azaltmak olduğu savunuldu.

35 YIL HAPİS VE 12 BİN TL PARA CEZASI



Tesadüfen orada bulunan iki kişinin de hayati tehlike geçirmeyecek şekilde yaralandığı kaydedilen gerekçeli kararda, pişman olan sanık hakkında suçun ağırlığı gerekçe gösterilerek sanığın aldığı cezada indirim uygulanmadığı belirtildi.

Mahkeme yukarıdaki açıklanan gerekçelerle sanık Alican Kurdaş'ı, babasına karşı eyleminden dolayı "Tasarlayarak babası Osman Kurdaş'ı öldürmeye teşebbüs", Sevgi Özcan ve Şahnur Ağaik'e karşı eyleminden dolayı iki kez "Kasten yaralama", "Korku ve panik yaratacak şekilde patlayıcı madde kullanmak", suçlarından toplam 35 yıl hapis ve 12 bin lira para cezasına çarptırdı.