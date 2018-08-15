Babası ile olan tartışma kavgaya dönüştü: Babasını öldürdü!

Antalya'da babası ile tartışması kavgaya dönünce babasını öldürüp evden giden oğlu çay bahçesinde yakalandı.

Antalya’da babasını darp ederek öldürdüğü gerekçesiyle çay bahçesinde çay içerken yakalanan cinayet zanlısı, adliyeye sevk edildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ



Hüseyin D, oğlu S.D.’nin paraya ihtiyacı olduğunu düşünerek dün öğle saatlerinde oğlunun evine gitti. Bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşünce oğlu babasının kafasına defalarca vurarak darp etti. zanlı babasının ağır yaralanmasına rağmen kapıyı üzerine kilitleyip dışarı kaçtı.



Yakınlarından birini arayan S. D. "Babamı eve giren birisi öldürmüş. Çabuk gelin olayı benim üzerime atacaklar" diyerek yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirtirken, polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat sonra çay bahçesinde çay içerken yakalanan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olay sonrası gözaltına alınan S.D. ifadelerinde suçunu kabul etti.



Kaynak: Ajanslar