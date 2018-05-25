Babalar günü ne zaman 2018? Babalar günü hangi güne denk geliyor?

Babalar günü ne zaman 2018 yılında merak edilen sorular arasında yer alıyor. Babalar günü hangi güne denk geliyor?

Haziran ayına girmemiz sayılı günler kaldığı bu günlerde bizim için hayatta her türlü zorluğa göğüs geren babalara özel bir gün olan Babalar gününün ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Vatandaşlar şimdiden Babalar günü ne zaman 2018 sorusuna yanıt arıyor. 2018 yılında Babalar Günü'nün denk geldiği tarih ve gün vatandaşlar tarafından dikkatle takip edilmeye başlandı. Babalar Günü, Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde haziran ayının üçüncü haftasında kutlanmaktadır. Peki Babalar günü hangi güne denk geliyor?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2018

Babalar günü ne zaman sorusu şimdiden birçok kişi tarafından internette sıkça aratılıyor. 2018 Babalar Günü'nün hangi tarihe denk geldiği merak edilen konular arasında yer alıyor. Babalar Günü, Türkiye'de her yıl Haziran'ın üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Babalar Günü 2018 yılında 17 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NEDİR?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Babalar günü mesajları Dua vakti geldiğinde, ellerini Mevla'ya açtığında, bizleri de unutmaman dileği ile babalar gününü kutluyor, ellerinden öpüyorum canım babam.

Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum baba…

Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

Ailemin reisi, büyük aşkım. Babalar günün kutlu olsun. Canım babam ellerinden öper babalar gününü kutlarım. Seni çok seviyorum canım babam. Hakkını helal et, kendine de herzaman iyi bak.

Geceler çok uzun sabah olmuyor baş yastıkta ama uyku tutmuyor bir tıkırtı duysa hemen kalkıyor. Canım babam seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Minicik bir yavruydum, ben hep yanında, değişmiyordu düşüncen olsam hayatla savaşı sen öğrettin bana, yanı başında, tüm zorluklara karşı korudun, beni sen baba. Babalar günün kutlu olsun canım babam.

Biricik babama sevgilerimle!… Babalar günün kutlu olsun.

Sen benim babamsın hayat kaynağım hayatımda inan tek dayanağım yokluğun içimi, inan yakmakta bıraksalar beni ağlayacağım. Seni çok seviyorum, uzaklardan babalar gününü kutluyorum.

Babalar günü mesajları Yaşantısıyla, ilkeleriyle bize hep güzel örnek olan canım babam. Senden uzakta, Senin değerini şimdi daha iyi anlıyorum. Babalar günün kutlu olsun, ellerinden öperim. Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim sevgili babam…

Kaynak: AjansHaber