Baba mağduru bebek kurtarılmaya çalışılıyor!

Annesi kendisine hamileyken babası tarafından bıçaklanan bebek kurtarılmaya çalışılıyor.

Kars Sarıkamış’ta Barış Alkan (30), üçüncü çocuğuna 8 aylık hamile olan eşi Sezen Alkan’la (23), önceki gün tartıştı. Barış Alkan, 2 ve 4 yaşlarındaki iki çocuğunun gözleri önünde karısının boğazını, dudağını, kulağını kesip defalarca bıçakladı.

Sezen Alkan öldü, karnındaki bebeği sezaryenle alındı. Katil koca, ormanda saklandığı ağaç kovuğunda dün yakalandı. Sezen Alkan’ın amcası Selahattin Ateş, “Yeğenim defalarca polise başvurdu. Devlet hep o caniyi bıraktı” dedi.

YOĞUN BAKIMDA

33 haftalık olan bebek 4 doktorun mücadelesi sonucu dünyaya geldi. Ancak anne karnında şiddete uğrayan erkek bebek yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Durumu kritik.

Kaynak: ajanslar