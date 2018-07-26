B36 Torshavn - Beşiktaş maçı CANLI İZLE - CANLI MAÇ İZLE

Beşiktaş UEFA mücadelesinde ilk karşılaşmasına çıkıyor. B36 Torshavn - Beşiktaş maçı canlı izle aratması taraftarlar tarafından sıkça aratılıyor. Canlı maç izle ile ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçına çıkıyor. Siyah beyazlı ekip Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn ekibine konuk oluyor. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde göz dolduran performansıyla dikkat çeken Beşiktaş bu maçı kazanarak ikinci maçta avantaj kazanmak istiyor. Maçı merakla bekleyen taraftarlar B36 Torshavn - Beşiktaş maçı canlı izle aratmasını sıkça yapmaya başladı. Maç saat 21.00'de başladı. Canlı olarak BEIN Sports'ta yayınlanıyor. Canlı maç izle ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

B36 TORSHAVN - BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

90.DK: Hakem son düdüğü çaldı ve maç sona erdi

77.DK: Ceza sahası içinde topla buluşan Lens kaleye yakın bölgeden bir türlü şut açısını bulamadı. Devam eden pozisyonda sağ çaprazdan Babel şutunu attı, auta çıktı.

70.DK: Beşiktaş'ta orta sahanın ilerisine çıkan Fatih Aksoy ara pasını çizgiye gönderdi ama hızlı giden top auta çıktı.

62.DK: Olsen'in sağ kanattan kullandığı uzun taç atışında bir anlık karambol oluştu ama hemen sonrasında Beşiktaş topu tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

53.DK: Beşiktaş sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Ceza sahasında seken top Larin'in önünde kaldı ama top ayağına oturmadı ve pozisyon sona erdi.

52.DK: Ryan Babel'in hazırladığı pozisyonda sağ çizgideki Lens topla buluşup ortayı yaptı ama ön direkte Torshavn savunması topu uzaklaştırdı.

46.DK: İkinci yarı başladı

45.DK: İlk yarı sona erdi

26.DK: GOL! Beşiktaş Gökhan Gönül'le farkı 2'ye çıkarıyor. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Gökhan Gönül topuğuyla şık bir gole imza attı ve siyah-beyazlı ekip skoru 2-0'a getirdi.

15.DK: Torshavn beraberliğe çok yaklaştı. Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Babel'den seken top Torshavn'lı futbolcuların önünde kaldı, karambolde Tolga Zengin gole izin vermedi.

8.DK: GOL! Beşiktaş Lens'le öne geçiyor. Ceza sahasına gönderilen pasta topla buluşan Lens ceza sahası içinde çok sert bir şut gönderdi ve golü buldu.

3..DK: Beşiktaş gole yaklaştı. Lens'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içine düşen topun ardından karambol oluştu, o bölgedeki Fatih Aksoy topa vuramadı ve devamında savunma topu uzaklaştırdı.

1.DK: Maç başladı. Başarılar Beşiktaş.

B36 TORSHAVN - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE



Beşiktaş, B36 Torshavn karşısında avantaj arayacak. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn’a konuk olacak. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde fırtınalar estiren ve bu sezon Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş ilk maçını kazanarak ikinci maç için avantaj sağlamak istiyor.

B36 TORSHAVN - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?



Torshavn kentindeki Gundadalur Stadı’nda bu akşam saat 21:00'de oynanacak mücadeleyi, Ukrayna Futbol Federasyonundan Yevhen Aranovskiy yönetecek. Müsabaka, beIN Sports kanalından naklen yayınlanacak.

B36 TORSHAVN - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

B36 Torshavn: Gentze, Eriksen, Petersen, Faero, Mellemgaard, Brockie, Jacobsen, Magnusson, Cieslewicz, Olsen, Saag

Beşiktaş: Tolga, Gökhan, Necip, Fatih, Adriano, Caner, Medel, Tolgay, Lens, Babel, Larin

BEŞİKTAŞ, AVRUPA KUPALARINDA 205. MAÇINA ÇIKACAK



Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda B36 Torshavn’a konuk olacağı maçta, Avrupa kupalarında 205. kez mücadele edecek. Beşiktaş, Avrupa kupalarında yaptığı 204 müsabakada, 77 galibiyet, 44 beraberlik ve 83 mağlubiyet aldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yarın Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn’a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 205. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 204 maçtan 77’sini kazanırken, 83’ünü kaybetti. Beşiktaş, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasında geride kalan 204 karşılaşmada rakip fileleri 265 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ 27. KARŞILAŞMAYA ÇIKACAK



Beşiktaş’ın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör durumunda bulunan Şenol Güneş, B36 Torshavan karşılaşmasıyla bu rekorunu 27 karşılaşmaya çıkaracak. Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 26 Avrupa karşılaşmasında 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Şenol Güneş döneminde 41 gol atan Beşiktaş, rakiplerinden 40 gol yedi.

Kaynak: AjansHaber