Azubuike Galatasaray'a transfer olacak mı? Azubuike kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Galatasaraylı taraftarlar Azubuike Galatasaray'a transfer olacak mı sorusunu sıkça soruyor. Peki Azubuike kimdir, nereli ve kaç yaşında? Tüm bu soruların cevabı Ajanshaber.com'da.

Süper Lig'in sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına son süratle devam ediyor. Galatasaray'ın gündeminde bu sefer Nijeryalı futbolcu Azubuike var. Galatasaray ön libero alanı için 21 yaşındaki genç ismi düşünüyor. Özellikle Fatih Terim'in Nijeryalı futbolcunun performansını beğendiği ve oyuncunun transferi için talimat verdiği iddia ediliyor. Galatasaraylı taraftarlar şimdi Azubuike kimdir sorusunu sıkça sormaya başladı. Evkur Yeni Malatyaspor'da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu performansıyla bu sezon göz doldurdu. Peki Azubuike kaç yaşında ve nereli? Detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

AZUBUİKE KİMDİR?

Sezonu şampiyon olarak bitiren Galatasaray'ın ön libero mevkii için Nijeryalı genç orta saha Godson Azubuike'yi gözüne kestirdiği söyleniyor. Hatta 21 yaşındaki genç oyuncuya Fatih Terim'in talimatıyla teklif sunulduğu iddia ediliyor. Galatasaraylı taraftarlar genç oyuncu Azubuike kimdir sorusunun yanıtını merak ediyor.

19 Nisan 1997 doğumlu Okechukwu Azubuike orta saha merkez, ön libero ve 10 numara mevkilerinde görev yapabiliyor. Son olarak Evkur Yeni Malatyaspor'da dikkat çeken genç oyuncu Fatih Terim'in de dikkatini çekti. Nijerya'nın Bayelsa takımından 2015-2016 yılında Yeni Malatyaspor'a transfer olan genç futbolcu Azubuike, 2 sezonda toplam 59 maçta görev yaptı.

Azubuike Afrika futbolunun gelecekte ümit veren genç futbolcuları arasında yer alıyor. Orta sahadaki performansı ve dinamik görüntüsüyle dikkat Azubuike'nin oyun performansı Chelsea'nin yıldızı Kante'ye benzetiliyor. Genç futbolcu 15 kez Nijerya U23 takımının da formasını giydi.

AZUBUİKE GALATASARAY'A TRANSFER OLACAK MI?

Galatasaray'da deneyimli teknik adam Fatih Terim'in, önümüzdeki sezon orta sahada sıkıntı yaşamamak için şimdiden kolları sıvadığı iddia edildi. Selçuk İnan-Ryan Donk ikilisinden beklenen verimi alamadığı belirtilen Terim'in Fernando'nun yanına Malatyaspor'da oynayan genç futbolcu Azubuike'yi partner olarak düşündüğü belirtiliyor.

Selçuk İnan-Ryan Donk ikilisinden beklenen verimi alamadığı belirtilen Terim'in Fernando’nun yanına Malatyaspor’da oynayan genç futbolcu Azubuike'yi partner olarak düşündüğü belirtiliyor. 21 yaşındaki ön liberoyu yakından takip eden Fatih Terim’in Nijeryalı futbolcuyu çok beğendiği iddia edilirken, futbolcunun alınması için transfer komitesine talimat verdiği öğrenildi. Fatih Terim'in Nijeryalı futbolcuyu çok beğendiği konuşuluyor. Teklifi Azubuike de doğrularken, anlaşmanın önümüzdeki günlerde olabileceği ifade ediliyor. Gelecek günlerde transferle ilgili neler olacağı ise merak konusu oldu.

Kaynak: AjansHaber