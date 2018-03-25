Aziz Yıldırım'dan G.Saray'ı Çıldırtan 6-0 Sözleri!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'un "Özlenen Fenerbahçe" vurgusuna Galatasaray örneğiyle cevap verdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün Karadeniz Ereğli şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte Galatasaray ile ilgili konuştu ve Fenerbahçe'nin geleceğini inşa etmeyi düşünmeleri gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Özlenen Fenerbahçe için yola çıktım" sözüne atıfta bulunan Aziz Yıldırım, "Diyorlar ki, 'Özlenen Fenerbahçe.' Yirmi sene öncesinde sadece futbol takımı olan ve ezeli rakipleriyle yaptığı maçlarda bazen yenen, yenilen bir takımken, 19 senedir Galatasaray'a içeride hiçbir maçta yenilmedik, 6-0'la tarih yazdık." diyen Aziz Yıldırım, "Bunları bir tarafa bırakacağız. Özlenen Fenerbahçe yok, geleceği olan Fenerbahçe var. Geleceği hayal etmemiz lazım ve bu hayaller üzerine Fenerbahçe'yi oturtmak lazım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Aziz Yıldırım, kulübün elindeki en önemli değerin "1 milyon üye" projesi olduğunu, bu sayıya mutlaka ulaşmaları gerektiğini kaydeden Yıldırım, "Şu anda 33 bin civarında üye sayımız, 20 bine yaklaşan temsilci üyemiz var. Bu rakamlar çoğaldıkça halkla Fenerbahçe iç içe geçmiş olacak. Bu, hiçbir yerde bulunmayan bir demokrasi örneğidir. Bunu hepimizin iyi hazmetmesi lazım. Halka inebilmek için herkesin kulübe üye olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Ajanslar