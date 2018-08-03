Aziz Yıldırım istifa iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu

Aziz Yıldırım, bugün hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak bir açıklama yayımladı. Yıldırım yaptığı açıklamayla, Fenerbahçe üyeliğinden istifa edeceğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, bugün hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak bir açıklama yayımladı. Aziz Yıldırım yaptığı açıklamayla, Fenerbahçe üyeliğinden istifa edeceğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve ailesiyle işlerine odaklandığını açıkladı.

KULÜP ÜYELİĞİNDEN İSTİFA EDECEĞİ ÖNE SÜRÜLÜYORDU

Söz konusu haberde Ali Koç'un kulübün mali durumuyla ilgili olarak yaptığı açıklamaların ardından Aziz Yıldırım'ın, bu açıklamalara sinirlendiği ve yakınlarına kulüp üyeliğinden istifa edeceğini söylediği öne sürülüyordu.

AZİZ YILDIRIM HAKKINDA ÇIKAN HABERLERLE AÇIKLAMA YAPTI

Aziz Yıldırım, bugün bazı yayın organlarında çıkan "Aziz Yıldırım'a istifa dilekçesini yırttırdılar" başlığıyla verilen haberin gerçeğini yansıtmadığını duyurdu.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamayla aile ve işlerine odaklandığını vurgularken şu ifadeleri kullandı:

"Bugün medyada yer alan 'Yıldırım’a istifa dilekçesini yırttırdılar' başlığıyla yer alan haber gerçeği yansıtmamaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü’ne ait tüm takımlarımızın ve sporcularının başarısını gönülden isteyen bir Fenerbahçeli olarak , söz konusu haberde yer alan senaryonun yalan olduğunu belirtmek isterim. Aileme ve işlerime odaklandığım şu günlerde, bahse konu yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim.

Saygılarımla."

Kaynak: Ajanslar