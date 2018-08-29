Aziz Yıldırım daha mutluyum demişti: Ali Koç ise şimdiden çok yorgun!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Frey ve Reyes için düzenlenen basın toplantısındaki yorgun hali gözlerden kaçmadı. Koç, 3 aylık dönemde beklediğinden daha fazla yıprandı.

20 yıllık Aziz Yıldırım dönemini bitirerek Fenerbahçe'ye başkan olan Ali Koç 3 Haziran'da oturduğu koltukta şimdiden oldukça zorlu bir süreç geçirdi.

YORGUN VE BİTKİN HALİ OBJEKTİFLERE YANSINI



Sarı-lacivertli ekibin başına geçtikten sonra önce mali yapıyla ilgilenen ve futbolculara olan borçları ödeyen Koç, Comolli ve Cocu'nun gelişiyle de transfere yoğun mesai harcadı.

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'ya elenen sarı-lacivertliler lige de 3 maçta 2 yenilgiyle başladı. 5 karşılaşmada sadece Bursaspor'u yenebilen Fenerbahçe'de Ali Koç'u şimdiye kadar alınan kötü sonuçlar da oldukça üzdü.

Transfer döneminin bitimine 2 gün kala takıma takviye yapmak için çalışmaların sürdüğü Fenerbahçe'de Ali Koç da Comolli ile birlikte gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

Aziz Yıldırım'dan aldığı başkanlıkta tüm sarı-lacivertli taraftarın büyük beklenti içinde olduğu Koç bu durumun da psikolojik baskısını yaşıyor.

Bugün Reyes ve Frey için düzenlenen imza töreninde kameraların karşısında olmayan ve kenardan töreni takip eden Ali Koç'un yorgun hali objektiflerden kaçmadı.

AZİZ YILDIRIM HALİNDEN MEMNUN

Bir yanda Fenerbahçe'deki ekonomik zorlukları çözmek için gece gündüz çalışan Başkan Ali Koç, diğer yanda bir değişim içine giren eski başkan Aziz Yıldırım.

Fenerbahçe'de seçimi kazanan Koç, finansal sorunlarla boğuşurken eski başkan Yıldırım ise kendine tamamen işine verdi. Yıldırım'ın iş yerindeki değişimi çalışma arkadaşlarının da dikkatini çekti.

Çalışma arkadaşları kendi aralarında yaptıkları sohbetlerde eski başkan Yıldırım'ın değişimini şu ifadelerle anlatıyor: "Aziz Bey başkanlık yaptığı dönemde stresinden dolayı çok gergindi. Eskiden kimseyi dinlemez, etmezdi, şimdi herkesi dinliyor, fikrini soruyor. Bizlerle sohbet ediyor."