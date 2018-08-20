Aziz Yıldırım: Benim için Fenerbahçe defteri kapandı

Fenerbahçe'nin eski başkanı olan Aziz Yıldırım, tekrar seçime girmeyi düşünmediğini, artık sadece bir taraftar olarak kalacağını ifade etti.

Aziz Yıldırım, NTV'de yayınlanan "En güzel buluşmalar" adlı programa konuk oldu.

Yıldırım, yeniden aday olacağı yönündeki iddiaları, "Benim için F.Bahçe defteri kapanmıştır" diyerek yalanladı.

İşte Yıldırım'ın sözleri:

''BUNDAN SONRA YALNIZCA FENERBAHÇE TARAFTARIYIM''

"Bundan sonra yalnızca Fenerbahçe taraftarıyım. İyi bir netice almışsa sevinirim, kötü bir netice almışsa üzülürüm ama başkanlık, yöneticilik kadar alakam ilgim olmaz."

''BENİM İÇİN FENERBAHÇE DEFTERİ KAPANDI''

"Hiçbir zaman Fenerbahçe politikaları içinde yer almam. Bundan sonra Fenerbahçe'yle ilgili bana sataşılmadığı müddetçe, karalama yapmadıkları müddetçe yorumda bulunmam. Benim için Fenerbahçe defteri kapanmıştır."

''ALİ KOÇ'A KIRGIN DEĞİLİM''

"Ali Koç'a kırgın değilim. 20 yıllık başkanlık yaptım, son süreçte de mecbur hissettiğim için yapayım diyordum. Benim bırakmam lazımdı normalde, yaptım yapacağımı."

Kaynak: Ajanslar