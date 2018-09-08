Aziz Yıldırım almıştı: Fenerbahçe'ye 'sit alanı' şoku!

Aziz Yıldırım'ın seçim sürecindeki en güvendiği kozlardan 'Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi' projesi hayata geçmeden sonlandı.

Scouting çalışmalarıyla ilgili Gebze'de tesis yapılacağı ve tesisin adı "3 Temmuz Futbol Akademisi" olacağı açıklanırken, başkan Ali Koç bu projeyi mecburen hayata geçmeden rafa kaldırdı.

Yıldırım'ın Gebze'de aldığı arazinin sit alanı olduğundan imar izninin bulunmadığı ortaya çıktı. Araziye çivi bile çakmanın yasak olduğu öğrenildi.



Mevcut ekonomik koşullardan dolayı bu projeyi uygulamaya koymanın imkansız olduğu belirtilse de başkan Koç'un altyapıya destek verecek başka bir planla camianın karşısına çıkması bekleniyor.

İLK PROJE DEĞİL

Dövizdeki artış kulübün kasasına ciddi külfet olurken başkan Ali Koç'un frene bastığı ilk proje F.Bahçe Üniversitesi olmuştu.

Mevcut koşullarla bunun mümkün olmadığını ve biraz daha beklenmesi gerektiğini savunan başkan, üniversitenin eğitim ve öğretime başlangıç tarihinin 1 yıl ertelendiğini duyurmuştu.