Aziz Yıldırım adaylığını ilan etti

Aziz Yıldırım, haziran ayındaki genel kurulda başkanlığa yeniden aday olacağını, "Fenerbahçem için onurla ve gururla, başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum. Unutmayın aslolan Fenerbahçe'dir" sözleriyle açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım, Çırağan Sarayı'nda konuştu. Seçim sürecinde "Ruhumuz Bir" sloganını kullanacak olan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"20 yıl öncekinden daha fazla heyecanlıyım"

"Futbolla ilgili projelerimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bugün 20 yıl öncekinden daha fazla heyecanlıyım. "

"Tesisleşme ile diğer takımlara örnek olduk"

"Göreve geldikten sonra yaptığımız ilk hamle taraftarımıza layık bir stat yapmak oldu. Yaptığımız modern tesisleşme hamlesi ile diğer takımlara da örnek olduk. Dünyaca ünlü transferlerle gözleri Fenerbahçe'ye çevirdik"



"Geri adım atsaydım Fenerbahçe, Fenerbahçelilerin olmayacaktı" "Fenerbahçe önünün alamayacağı sırada hain kumpas, 3 Temmuz süreci ile karşı karşıya geldi. Bu öyle bir oyundu ki Fenerbahçe'yi ele geçirmekti. Fenerbahçe, Aziz Yıldırım sandılar, tuzaklarına takıldılar. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'den ibarettir. Bunu bilen Fenerbahçe taraftarı, aynı çubuklu etrafında dik durarak, tuzakların karanlık yüzlerine tükürdüler. Savcı 'Eklemek istediğin bir şey var mı?' diye sorduğunda 'Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe' diyerek, camianın yüzünü yere düşürmedim. Geri adım atsaydım Fenerbahçe, Fenerbahçelilerin olmayacaktı.

"Onurla ve gururla adaylığımı ilan ediyorum" "Aziz Yıldırım'ın adı Fenerbahçe'dir. Fenerbahçem için birliktelik için onurla ve gururla, Fenerbahçe başkanlığına adaylığımı sizlerin huzurunda ilan ediyorum. Unutmayın aslolan Fenerbahçe'dir"



Kaynak: Ajanslar