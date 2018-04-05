Aziz Sancar'a sosyal medyada linç kampanyası başlattılar

Türkiye'nin nükleer enerjiye kavuşması nedeniyle tanıtım filminde rol alan, ODTÜ mezunu UNESCO ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Bilge Demirköz ve Prof. Dr. Aziz Sancar'a sosyal medyada hakaret yağdırdılar.

Mersin Akkuyu'da dün temeli atılan nükleer enerji santraliyle Türkiye bu alanda ilk resmi adımları attı.

TANITIM FİLMİNDEKİ İSİMLERE LİNÇ KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Ancak Türkiye'nin attığı her adıma karşı çıkan çapulcular yine devreye girdi. Nükleer enerji tanıtım filminde rol alan CERN'de çalışan ODTÜ mezunu UNESCO ödüllü Prof. Dr. Bilge Demiköz ve Aziz Sancar'ı eleştirdi.





Demirköz ve Sancar'a, rol aldığı reklam filmi nedeniyle linç kampanyası da hemen başladı.

VATANDAŞTAN BÜYÜK DESTEK GELDİ

Vatandaşlar ise Prof. Dr. Bilge Demirköz ve Prof. Dr. Aziz Sancar'a destek verdi.





Kaynak: Ajanslar