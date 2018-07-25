Ayşe Ergezen kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli?

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı bakan yardımcılığına atanan isimle ilgili Ayşe Ergezen kimdir sorusu soruluyor. Ayşe Ergezen kaç yaşında ve aslen nereli sorularının cevabı Ajanshaber'de.

Yeni dönemde kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak isimler yavaş yavaş belli olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı'na ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atamalar yapıldı. Ayşe Ergezen, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı bakan yardımcılıklarına atanan isim oldu. Ayşe Ergezen kimdir sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ayşe Ergezen aslen nereli ve kaç yaşında sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

AYŞE ERGEZEN KİMDİR?

Ayşe Kardaş Ergezen, 1980 yılında, Balıkesir- Gönen’de doğdu. Babasının görevi nedeniyle Trablus’ta başladığı ilk öğrenim hayatını Gönen’de , Orta öğrenim hayatını ise İstanbul’da tamamladı. 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme-Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden mezun oldu. İsveç Jönköping Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme eğitimi aldı. Yüksek Lisansını Bahçeşehir Üniversitesi’nde Küresel Siyaset alanında yaptı.

İş hayatına Finansbank’ta yönetici olarak başladı. Daha sonra kendi işini kurdu. Bu dönemde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis üyesi olarak seçildi.2009 yılında Başbakan Müşaviri olarak atandı. Oxford Üniversitesin’de Diplomasi eğitimi aldı.2015 yılı Haziran seçimlerinde Balıkesir’den milletvekili adayı oldu.

Birçok Sivil Toplum kuruluşunda aktif görev aldı. Üsküdar Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı, Kadın ve Demokrasi Derneği temsilcilik başkanlığı yaptı. Halen KADEM YYK üyesi ve TÜRGEV Yönetim Kurulu üyesidir.

Mart 2016’dan itibari ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görevlendirildi.

İhsan Efe’nin annesi olan Ayşe Kardaş Ergezen, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

AHMET ERDEM KİMDİR?

Ahmet Erdem kimdir, 27 Ağustos 2015 tarihinde 63. hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görevlendirildi. Ahmet Erdem, 1956 yılında Tokat'ta doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Tokat'talisans öğrenimlerini Ankara'da yaptı.

Ahmet Erdem, sırasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Yüksek Hakem Kurulu Genel Sekreterliği, Müsteşar Yardımcılığı, Bakanlık Müşavirliği, Başbakanlık Müşavirliği ile Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı görevinde bulundu.

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Ahmet Erdem, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında uzun süre çalıştı. Ahmet Erdem, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında müsteşar olarak görev yapmakta iken 27 Ağustos 2015 tarihinde bağımsızlar kontejanından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak gösterildi. Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni kabine onaylandı.

7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında bir koalisyon hükümeti kurulmadığı için, Anayasa'nın 116. Maddesi gereğince kurulmak zorunda olunan geçici Bakanlar Kurulu kabinesi içinde oldu. Erdem, 2016 yılından bu yana Çalışma Bakanlığında Müsteşar olarak görev yapıyor.

Kaynak: AjansHaber