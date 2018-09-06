Aynı kişiyi üçüncü kez dolandırırken yakalandılar!

Zonguldak Kilimli'de yaşayan B.A.'yı arayan telefon dolandırıcıları, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. B.A.'yı inandırmayı başaran dolandırıcılar, ilk etapta 165 bin TL'sini aldı.

Kilimli'de yaşayan B.A.'yı arayan telefon dolandırıcıları, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. B.A.'yı inandırmayı başaran dolandırıcılar, ilk etapta 165 bin TL'sini aldı.

İKİNCİDEN SONRA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI



Telefon dolandırıcıları, aynı gün içinde bir daha aradıkları B.A.'dan 9 bin 420 TL daha aldı. Dolandırıldığını anlayan B.A., polisi aradı.

BU KEZ GEÇERSİZ PARA VERDİ



Polis geçersiz olarak hazırlanan 50 bin TL'yi B.A.'ya teslim etti. Dolandırıcıların tekrar irtibata geçtiği B.A., geçersiz olan 50 bin TL'yi de dolandırıcılara verdi.

TUTUKLANDILAR



Zonguldak'tan ayrılan 2 şüphelinin bulunduğu araç, polisin irtibata geçmesi sonucu Aksaray'da durduruldu. 50 bin TL geçersiz para ile yakalanan dolandırıcılar, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan A.A. ve M.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA