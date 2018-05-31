AYM, CHP'nin iptal istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi, seçim ittifakı yasasının bazı hükümlerinin iptal istemini reddetti.

Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) seçim yasasının güvenlikle ilgili bölümleri için iptal ve yürürlüğün durdurulması talebiyle ilgili olarak 29 başlık halinde itirazını değerlendirip, karar bağladı. AYM CHP’nin başvuruyu reddetti.

İPTALİ İSTENEN KRİTİK MADDELER

– Aynı binada oturan seçmenlerin, hane bütünlükleri korunup, aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandıklara kaydedilmesi.

–Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi, vali veya il seçim kurulu başkanının talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınması, sandık ve seçim bölgelerinin birleştirilmesi, seçmen listelerinin karma olarak düzenlenmesi

– Birlikte yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, oy pusulalarının aynı zarfa konulması, seçmenin sandık bölgesine polis çağırabilmesi.

– Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan ya da lekeli veya çizik olan zarf ve oy pusulalarının geçerli sayılması.

Kaynak: Ajanslar