Aykut Kocaman'ın Tuncay Şanlı'ya cevabı ağır oldu!

Aykut Kocaman, Tuncay Şanlı ve Tümer Metin'in Valbuena yorumuna sert cevap verdi.

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman canlı yayında soruları cevapladı. Kocaman, eski Fenerbahçeli futbolcular Tuncay Şanlı ve Tümer Metin'in yorumlarına tepki gösterdi.



İşte o açıklamalar;



"Spor medyasında yapılan bazı yorumlar rahatsız edici Bazı yorumcular 'Ben Valbuena'nın yerinde olsam oyuna girmezdim' dedi. Bu nasıl bir ego? Tuncay Şanlı ve Tümer Metin... Gel benim oyuncum ol da girme bakalım"

Kaynak: ajanslar