Aykut Kocaman'dan flaş açıklama: "Bu sezon takım çalıştırmayacağım"

Ali Koç'un başkan olmasının ardından sarı-lacivertli ekipten gönderilen Aykut Kocaman, bu sezon antrenörlük yapmayacağını ifade etti.

Ali Koç'un başkan olmasının ardından sarı-lacivertli ekipten gönderilen Aykut Kocaman, bu sezon antrenörlük yapmayacağını ifade etti.

Aykut Kocaman, "Kesin ve kesinkes bu sezon takım çalıştırmayacağım. Çalıştıracak olsaydım Fenerbahçe'den sonra gelen teklifleri değerlendirirdim. Bu dakikadan sonra hiçbir takım çalıştırmayacağım, bu sezonu boş geçeceğim."

SON TEKLİFİ ÇAYKUR RİZE SPOR YAPTI

Tecrübeli teknik adamı daha önce Konyaspor istemişti. Kocaman'a son teklif götüren takımın ise İbrahim Üzülmez'le yollarını ayırmaya hazırlanan Çaykur Rizespor.