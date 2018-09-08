Aykut Kocaman: Takım çalıştırmayı asla düşünmüyorum

Teknik direktör Aykut Kocaman birçok teklif aldığını ancak bu sezon kulüp çalıştırmayı düşünmediğini açıkladı.

Sezon başı Fenerbahçe ile yollarını ayıran Aykut Kocaman tatilini geçirdiği Yalıkavak'ta kendisine gelen tekliflerle ilgili açıklamalarda bulundu.

''ASLA DÜŞÜNMÜYORUM''

Ajansspor'a konuşan tecrübeli çalıştırıcı "Fenerbahçe ile yollarımı ayırdıktan sonra birçok takımdan teklifler geldi ama ben bu sezon takım çalıştırmayı asla düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Kocaman adının Rizespor başta olmak üzere birçok takımla geçmesi sorusuna ise “Teklif çok ama çalışmayı düşünseydim sezon başı gelen teklifleri değerlendirirdim. Bu sezon takım çalıştırmayacağım” dedi.

Kaynak: Ajanslar