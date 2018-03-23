Aykut Kocaman: İstanbulspor'da Kendimi Bile Kesmiştim

Aykut Kocaman, maçlara ilk 11'de başlayamamasıyla ilgili sıkıntısını dile getiren Valbuena'ya, "İstabulspor'da oyuncu-teknik direktörken kendimi bile oynatmamıştım" diyerek cevap verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ‘Valbuena’yı neden oynatmıyorsun?’ yönündeki ısrarlı sorulara ilginç bir anısını anlatarak yanıt verdi.

FİZİK GÜCÜM YETERLİ DEĞİLDİ

Deneyimli çalıştırıcı, “1999-2000 sezonunun son 7 maçında İstanbulspor’da teknik direktörlük ve futbolculuğu aynı anda yapıyordum. O dönemde Trabzonspor ile kritik bir maçımız vardı. Fizik gücüm yeterli olmadığı için maça yedek başladım. Biz küme düşme hattındaydık. İlk yarıyı Trabzonspor 1-0 önünde kapattı. Soyunma odasında ‘Timur’a sen çıkıyorsun ben giriyorum’ dedim. İkinci yarıda 3 gol attım." dedi.

MEMNUN OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Maçı 5-1 kazandık. Attığım üç gol benim 200. gole ulaşmama neden oldu. Ama ben ilk önce takımı düşündüm. Fiziksel olarak 90 dakika için yeterli değildim. Maça baştan başlasaydım. Bu performansı sergilemeyebilirdim” ifadelerini kullanarak Fransız yıldızı neden yedek bıraktığını bir anlamda açıklamış oldu. 33 yaşındaki orta oyuncusu geçtiğimiz günlerde, “Burada kendimi ispat etmeye çalışmıyorum. Zaten rakamlar benim oynamam gerektiğini söylüyor” diyerek, yedek kalmaktan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmişti.

Kaynak: Ajanslar