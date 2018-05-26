Kocaman Kuyt'ın jübilesi için Hollanda'da!

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Dirk Kuyt’ın jübile maçı için Hollanda’ya gitti.

Ronald Koeman’ın Feyenoord efsanelerinin, Louis van Gaal’in Hollanda Milli Takımı efsanelerinin başında çıkacağı jübile maçında Aykut Kocaman, Liverpool-Fenerbahçe karmasının teknik direktörlüğünü yapacak.

Birçok yıldızın forma giyeceği karşılaşmada Fenerbahçe adına Volkan Demirel, Baroni, Meireles ve Webo da görev yapacak. Hollanda Milli Takımı'nda ise Robin van Persie, Babel, Sneijder gibi tanıdık isimler yer alacak.

De Kuip Stadı’nda oynanacak maç yarın saat 14.30’da başlayacak. 2012 yılında Liverpool’dan transfer olan ve 3 sezon Fenerbahçe forması giyen Hollandalı eski futbolcu, sezon başında Feyenoord'da kariyerine nokta koymuştu.

Kaynak: ajanslar