Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye veda etti!

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran teknik direktör Aykut Kocaman istifasını hazırladı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Konyaspor maçının hemen ardından oyuncularıyla bir veda konuşması gerçekleştirdi.

"Kazanma ve mücadele azmini ön planda tuttuğunuz için teşekkür ediyorum" diyerek söze giren Aykut Hoca "Sezon içerisinde yaşadığımız şanssızlıklar ve elimizde olmayan bazı sebepler nedeniyle zirve yarışında geride kaldık. Yine de şampiyonluk şansını son ana kadar taşıdık. Şampiyonlar Ligi vizesini almayı başardık" ifadesini kullandı.

Kocaman "Şampiyonlar Ligi başka bir arena, bu arenada çok başarılı olacağınızı biliyorum. Şimdi sezonun ardından dinlenme zamanı, ailenizle iyi bir şekilde dinlenin, milli takımlarıyla Dünya Kupası'nda mücadele edecek arkadaşlarınıza da başarılar diliyorum" sözleriyle takıma veda etti.

Kaynak: ajanslar