Aykut Hoca'nın umudu baki: Biz şampiyon olacağız!

Kocaman, Galatasaray'ın deplasmanlardaki kötü performansından dolayı şampiyonluk için umutları olduğunu ifade etti.

TRT Spor'a konuk olan Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de son hafta öncesi şampiyonluk yarışıyla ilgili konuştu.

G.SARAY'IN DEPLASMAN PERFORMANSI UMUT VERİCİ

Mutlaka kazanmaları gerektiğini ifade eden Kocaman, "Ligin son haftasının içindeyiz. Defalarca maçların ardından basın toplantılarında söylediğim gibi Akhisarspor ve Gençlerbirliği maçlarıyla beraber ligi kontrol etme şansını kaybettik. Artık son maça hazırlanıyoruz. En kötü ihtimalle kazanıp durum tespiti yapmak istiyoruz. Galatasaray, son hafta tecrübesi Fenerbahçe'ye göre daha yüksek bir takım. Milli Takım'ın son maç öncesi turnuvaya katılması çok maça bağlıydı. Bu sözlerimi değiştiriyorum, revize ediyorum. Galatasaray, son maç tecrübesi ve becerisi çok fazla olan bir takım. Ne olursa olsun bizim yine kazanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın en az 2 gol atması gerektiğinin altını çizen tecrübeli hoca şunlar söyledi; Galatasaray'ın Akhisarspor ve Alanyaspor maçları çok yakın geçti. Puan kayıpları olabilirdi. Alanyaspor maçında puan kaybına doğru gidiyordu, son anda bir şeyler oldu. Galatasaray'ın deplasmanlardaki sıkıntıları bize umut veriyor. Kazanması için en az 2 gol atması gerekiyor. Bu verilere göre son haftayı bekleyeceğiz. Kazanmayı ve Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyeceğiz. O da yetmiyor. Başakşehir'in de kaybetmesi gerekiyor. En tecrübeli hakemleri 3 maça vermişler. Fenerbahçe 3 tane final kaybetti. Galatasaray'ın son hafta kaybetme hali yok. Beceridir bu. Kazanmayı bilmek, beceri demektir. Biz bunu yapamadık. 3 kere yapamadık. Denizli, Trabzon, Galatasaray. 3 kere biz finalde kaybettik. Bunun yine olmayacağını söyleyebiliriz. Galatasaray'ın finalde farklı olduğunu söylüyoruz ama günün birinde bu olacaktır. O günün olmasını bekleyeceğiz"

Kaynak: ajanslar