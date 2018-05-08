Aykut Hoca'dan 'Kocaman' iddia: "Şampiyon biz...

Aykut Kocaman şampiyonluk ümitlerini yitirmedi.

Futbolcularıyla görüşen tecrübeli hoca, "Galatasaray'ın 3 puan gerisinde son 2 haftaya girdik. Son düzlüğe kadar yarışa devam edeceğiz. Kalan 2 maçta her şey olabilir. Şansımızı sonuna kadar zorlayacağız" diye konuştu.

LİGDEKİ TABLOYA BAKACAĞIZ



Bursa karşısında zorlanmalarına rağmen aldıkları 3 puanın çok önemli olduğuna dikkat çeken Kocaman, "Karabük ve Konya maçlarını da kazandıktan sonra ligde tabloya bakacağız" dedi.

FUTBOLDA HER ŞEY OLABİLİR

Futbolda her şeyin olabileceğini vurgulayan Kocaman, "3 puanlık farkı kapatmak için G.Saray'ın yenilmesini bekleyeceğiz. Ancak önce bizim iki maçtan galip ayrılmamız gerekir" dedi.

ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ VAR

Galatasaray'ın da zorlu maçları olduğunu dile getiren tecrübeli hoca, "Kimse G.Saray'ın yenilmeyeceğini garanti edemez. Şampiyonluk şansımız hala var" ifadesini kullandı.

KAÇAN PUANLARA ÇOK YANIYORUZ

F.Bahçe'nin tecrübeli futbolcusu Şener, özellikle ilk yarıda kaçan puanlara çok yandıklarını söyledi. Ligin ikinci yarısında açıldıklarını belirten Sarı-Lacivertli oyuncu, "Şimdi kalan 2 maçı kazanarak G.Saray'ın kaybını bekleyeceğiz" dedi.

Kaynak: ajanslar