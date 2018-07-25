Ayı sanıp ateş etti, komşusunu öldürdü

Sivas'ın Hafik ilçesinde Serkan Ç. ayı sesi duyduğunu sanarak av tüfeğini ateşledi. Orada ayı değil komşusu olunca Hüseyin Duman'ı vurdu. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam, kurtarılamadı.

Hafik ilçesine bağlı Beykonağı köyünde dün akşam saatlerinde, köyün eski muhtarı Hüseyin Duman, fasulye bahçesine zarar veren ayıları uzaklaştırmak için iki komşusuyla birlikte bölgeye gitti.

KOMŞUSUNU VURDU

Üç kişi köy dışındaki bahçeye dağılarak ayıları aramaya başladı. Bu sırada Serkan Ç., iddiaya göre ağaçların arkasından gelen sesi ayı sanarak av tüfeğiyle ateş etti.

Serkan Ç. bir süre sonra ateş ettiği yöne doğru gidince bahçe sahibi Hüseyin Duman'ı kanlar içerisinde buldu.

KURTARILAMADI

Yapılan ihbarla olay yerine gelen ambulansla Hafik Hacı Esma Kocacık Hastanesi'ne kaldırılan Duman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Duman'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

GÖZALTINA ALINDI



Şüpheli Serkan Ç., gözaltına alınırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Ajanslar